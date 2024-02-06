В Москве открыли новый вестибюль между МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.
Белорусский вокзал входит в число основных пересадочных узлов в центре столицы. Это крупнейший по площади городской вокзал на первом и четвёртом диаметрах.
Как отметил Собянин, в сентябре 2023 года на Белорусском вокзале открыли пассажирскую инфраструктуру для запуска МЦД-4. Теперь завершён последний этап модернизации.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что участок автотрассы от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны в Москве готов более чем наполовину. Это часть строящейся трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, открытие которой запланировано на 2026 год.