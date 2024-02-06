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В Москве открыли новый вестибюль между МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый вестибюль между МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале.
В Москве открыли новый вестибюль между МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

Белорусский вокзал входит в число основных пересадочных узлов в центре столицы. Это крупнейший по площади городской вокзал на первом и четвёртом диаметрах.

Как отметил Собянин, в сентябре 2023 года на Белорусском вокзале открыли пассажирскую инфраструктуру для запуска МЦД-4. Теперь завершён последний этап модернизации.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что участок автотрассы от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны в Москве готов более чем наполовину. Это часть строящейся трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, открытие которой запланировано на 2026 год.

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