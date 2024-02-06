В Ростове-на-Дону проверяют сообщения о применении силы к воспитаннику детсада

В Ростове-на-Дону проверяют информацию о применении силы в отношении воспитанника детского сада.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

На воспитателя пожаловалась местная жительница, мать пятилетнего ребёнка. Следователи опросили женщину, а также сотрудников детсада.

«Будут проверены должностные документы, регламентирующие их работу. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за травмирования в детском саду.