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Бизнес-омбудсмен Подмосковья подписал соглашение о сотрудничестве с коллегой из Волгограда

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв подписал соглашение о сотрудничестве со своей коллегой из Волгограда Ольгой Устиновой. Они объединят усилия для улучшения предпринимательского климата в своих регионах.
Бизнес-омбудсмен Подмосковья подписал соглашение о сотрудничестве с коллегой из Волгограда
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«На протяжении десяти лет существования института по защите прав бизнеса мы плотно сотрудничали с нашими волгоградскими коллегами, а сегодня оформили эти отношения на бумаге. Уверен — наша дальнейшая работа будет не менее успешной», — заявил Головнёв.

Устинова, со своей стороны, рассказала о мерах поддержки бизнеса в Волгоградской области. Также обсуждались вопросы обращения с ТКО, налоговое администрирование и другие темы.

Как ранее сообщало «Утро.ру», в Москве предприниматели могут приобрести у города имущество с помощью торгов. Актуальные данные об аукционах публикуются на инвестиционном портале столицы. Раздел «Имущество от города» обновляется ежедневно.

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