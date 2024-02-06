Бизнес-омбудсмен Подмосковья подписал соглашение о сотрудничестве с коллегой из Волгограда
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Об этом сообщает телеканал «360».
«На протяжении десяти лет существования института по защите прав бизнеса мы плотно сотрудничали с нашими волгоградскими коллегами, а сегодня оформили эти отношения на бумаге. Уверен — наша дальнейшая работа будет не менее успешной», — заявил Головнёв.
Устинова, со своей стороны, рассказала о мерах поддержки бизнеса в Волгоградской области. Также обсуждались вопросы обращения с ТКО, налоговое администрирование и другие темы.
Как ранее сообщало «Утро.ру», в Москве предприниматели могут приобрести у города имущество с помощью торгов. Актуальные данные об аукционах публикуются на инвестиционном портале столицы. Раздел «Имущество от города» обновляется ежедневно.