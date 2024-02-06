Бизнес-омбудсмен Подмосковья подписал соглашение о сотрудничестве с коллегой из Волгограда

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв подписал соглашение о сотрудничестве со своей коллегой из Волгограда Ольгой Устиновой. Они объединят усилия для улучшения предпринимательского климата в своих регионах.

Об этом сообщает телеканал «360».

«На протяжении десяти лет существования института по защите прав бизнеса мы плотно сотрудничали с нашими волгоградскими коллегами, а сегодня оформили эти отношения на бумаге. Уверен — наша дальнейшая работа будет не менее успешной», — заявил Головнёв.

Устинова, со своей стороны, рассказала о мерах поддержки бизнеса в Волгоградской области. Также обсуждались вопросы обращения с ТКО, налоговое администрирование и другие темы.

Как ранее сообщало «Утро.ру», в Москве предприниматели могут приобрести у города имущество с помощью торгов. Актуальные данные об аукционах публикуются на инвестиционном портале столицы. Раздел «Имущество от города» обновляется ежедневно.