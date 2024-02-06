МЧС России завершило работы на месте схода лавины в Сочи
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«МЧС России завершило работы на месте схода лавины в Сочи. Горнолыжники под лавиной не обнаружены», — сказали в пресс-службе.
По данным МЧС, самопроизвольный сход лавины произошёл на горнолыжном комплексе «Лаура».
Уточняется, что в результате ЧП снегом засыпало шестерых человек, которых оперативно спасли специалисты курорта.
Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте «Лаура» в Сочи произошёл сход снега.