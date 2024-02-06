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МЧС России завершило работы на месте схода лавины в Сочи

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Спасатели МЧС России завершили работы в районе горнолыжной трассы на курорте в Сочи после схода лавины.
МЧС России завершило работы на месте схода лавины в Сочи
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«МЧС России завершило работы на месте схода лавины в Сочи. Горнолыжники под лавиной не обнаружены», — сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, самопроизвольный сход лавины произошёл на горнолыжном комплексе «Лаура».

Уточняется, что в результате ЧП снегом засыпало шестерых человек, которых оперативно спасли специалисты курорта.

Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте «Лаура» в Сочи произошёл сход снега.

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