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В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за травмирования в детском саду

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В пресс-службе прокуратуры Свердловской области заявили, что ведомство начало проверку по информации о травмировании девочки в одном из детских садов Екатеринбурга.
В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за травмирования в детском саду
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

«Согласно публикации СМИ, ребёнок получил травму головы, ударившись об угол ступеньки на лестнице во время сборов на прогулку. Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего», — указывается в заявлении.

Уточняется, что ранее СМИ писали, что речь идёт о травмировании двухлетней девочки. По словам родителей, она часто возвращалась домой из детского садика с ссадинами. 

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