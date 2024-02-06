Объявлена деловая программа Форума будущих технологий — 2024

Стала известна деловая программа Форума будущих технологий, который состоится 13—14 февраля в Москве. Она включает более 30 экспертных дискуссий по семи тематическим трекам.

«Мы стоим на пороге внедрения совершенно новых, прорывных медицинских технологий. Активно развиваются регенеративная и ядерная медицина, генетические, цифровые и нейротехнологии. Большая часть представленных на форуме проектов направлена на развитие персонализированного здравоохранения и превентивной медицины», — заявила зампред правительства России, сопредседатель оргкомитета форума Татьяна Голикова.

По её словам, задача будущего — не только предотвращать заболевания, но и восстанавливать утраченные функции, органы и ткани организма, обеспечивать продление здоровой и активной жизни человека.

Со своей стороны, министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что научные достижения страны — это повод для гордости.

«Во многом именно открытия наших учёных задают направление работы научному сообществу всего мира на ближайшие годы. Отрадно, что большинство этих разработок имеет практическую направленность, и уже в ближайшее время технологии будущего будут активно применяться в стране на благо граждан», — сказал он.

Среди тематических треков — «Нейротехнологии в здравоохранении», «Экосистема будущих технологий», «Биотехнологии в персонализированном здравоохранении, включая технологии активного долголетия и превентивной медицины».