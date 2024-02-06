ФОК с бассейном планируется достроить до конца 2024 года в Южном Бутове

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном достроят до конца 2024 года в Южном Бутове, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Строительство ФОКа на юго-западе Москвы было начато в 2016 году, однако через два года работы пришлось приостановить на стадии монолита из-за выявленных отклонений от утверждённого проекта», — сказал Бочкарёв.

Объект добавили в перечень объектов незавершённого строительства / долгостроя на территории Москвы и рассматривали в рамках соответствующей оперативной группы в Комплексе градостроительной политики и строительства Москвы.

Было установлено, что объект можно достроить, в связи с чем специалисты скорректировали проект. Площадь обновлённого здания составит 3,4 тыс. кв. м, высота — до 14 м.

Со своей стороны, глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин уточнил, что объект незавершённого строительства был поставлен на кадастровый учёт и оформлен в собственность застройщика.

В конце 2023 года столичные власти приняли решение о предоставлении правообладателю участка для завершения строительства. В настоящее время идёт переоформление земельно-правовых отношений.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что, по результатам исследования, только 57% горожан имеют фитнес-центры у дома, а бассейны рядом с жильём расположены у 39% опрошенных.