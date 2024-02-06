RT в Telegram
Подпишись

ФОК с бассейном планируется достроить до конца 2024 года в Южном Бутове

Короткая ссылка
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном достроят до конца 2024 года в Южном Бутове, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
ФОК с бассейном планируется достроить до конца 2024 года в Южном Бутове
  • РИА Новости

«Строительство ФОКа на юго-западе Москвы было начато в 2016 году, однако через два года работы пришлось приостановить на стадии монолита из-за выявленных отклонений от утверждённого проекта», — сказал Бочкарёв.

Объект добавили в перечень объектов незавершённого строительства / долгостроя на территории Москвы и рассматривали в рамках соответствующей оперативной группы в Комплексе градостроительной политики и строительства Москвы.

Было установлено, что объект можно достроить, в связи с чем специалисты скорректировали проект. Площадь обновлённого здания составит 3,4 тыс. кв. м, высота — до 14 м.

Со своей стороны, глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин уточнил, что объект незавершённого строительства был поставлен на кадастровый учёт и оформлен в собственность застройщика.

В конце 2023 года столичные власти приняли решение о предоставлении правообладателю участка для завершения строительства. В настоящее время идёт переоформление земельно-правовых отношений.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что, по результатам исследования, только 57% горожан имеют фитнес-центры у дома, а бассейны рядом с жильём расположены у 39% опрошенных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить