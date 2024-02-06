СК организовал проверку после травмирования трёх человек при хлопке газа в Сочи
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты краевого следственного управления. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего.
«По данному факту следственным отделом по Центральному району города Сочи СУ СК России по краю организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в помещении точки быстрого питания произошёл хлопок газовоздушной смеси без возгорания.