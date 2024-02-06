В Южно-Сахалинске уволили водителя автобуса, высадившего школьницу на дороге

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин сообщил об увольнении водителя рейсового автобуса, который высадил девятилетнюю девочку посреди дороги.

Об этом глава города написал в своём Telegram-канале.

«Распорядился уволить водителя пассажирского автобуса, который высадил маленькую девочку прямо посреди дороги и оставил одну на морозе», — сообщил он.

Вместе с этим Надсадин подчеркнул недопустимость аналогичных ситуаций в сфере пассажирских перевозок и отметил, что подобные действия со стороны сотрудников будут наказываться по всей строгости.

Ранее на Сахалине возбудили дело после того, как водитель высадил девятилетнюю девочку посредине оживлённой дороги вне автобусной остановки.