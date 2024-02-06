В Петербурге создадут 12 общественных пространств в 2024 году

В Санкт-Петербурге в этом году планируют создать 12 общественных пространств и благоустроить порядка 60 территорий.

Об этом сообщает neva.today.

Город признан одним из лидеров федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по итогам 2023 года.

Так, за прошедшие пять лет в Петербурге в рамках программы было создано 226 общественных пространств, из них в прошлом году — 72.

В 2024-м работа в этом направлении продолжится, прокомментировали в Смольном. Там напомнили, что проект «Формирование комфортной городской среды» продлён до 2030 года. За это время планируется увеличить территории зелёных насаждений до 30% от общей площади города.

Ранее НСН сообщала, что на территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве проведут работы по благоустройству территории. В результате там появится парк площадью 2 га с оригинальными ландшафтными и архитектурными решениями.