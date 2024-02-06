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Адвокат Постанюк: телефонные звонки — самая распространённая схема мошенничества

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Адвокат Владимир Постанюк рассказал, что мошенники чаще всего используют телефонные звонки для обмана населения.
Адвокат Постанюк: телефонные звонки — самая распространённая схема мошенничества
  • Gettyimages.ru

«Преступники втираются в доверие, представляясь сотрудниками служб безопасности банков и полиции и так далее. В последнее время уловки злоумышленников вышли на новый уровень: с помощью специальной программы мошенники подделывают голоса родственников», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметил специалист, злоумышленники тщательно готовятся, изучают информацию, которую человек публикует в социальных сетях — кто родственники, геолокацию, фото, семейное положение.

«Ни в коем случае нельзя доверять подобным звонкам или сообщениям. Лучше сказать, мол, перезвоните, а после этого набрать номер настоящего родственника, чтобы убедиться, что всё нормально. Также важно предупредить о такой схеме мошенничества пожилых близких», — заключил адвокат.

Ранее эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин посоветовал избегать слов «да» и «нет», если есть подозрение, что с вами по телефону разговаривает мошенник.

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