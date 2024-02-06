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«IT-Куб» для детей откроется в посёлке Хабаровского края в 2024 году

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Очередной, пятый «IT-Куб» откроется в Хабаровском крае в 2024 году. Он пополнит региональную сеть центров цифрового образования для детей.
«IT-Куб» для детей откроется в посёлке Хабаровского края в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет сайт transsibinfo.com.

Новый центр появится в посёлке Чегдомын Верхнебуреинского района на базе гимназии имени З.А. Космодемьянской. Здесь создадут лаборатории программирования, робототехники, цифрового дизайна, мультипликации, кибербезопасности и искусственного интеллекта.

Ещё два центра открыты в Хабаровске и ещё два — в селе Восточное Хабаровского района и в Комсомольске-на-Амуре.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что почётным гостем урока «Разговоры о важном» по случаю Дня российской науки стал один из разработчиков квантового компьютера, научный сотрудник Физического института имени Лебедева РАН Илья Семериков.

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