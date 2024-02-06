Собянин: приложением «Моя Москва» воспользовались 80 млн раз за пять лет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за пять лет работы услугами и сервисами приложения «Моя Москва» воспользовались около 80 млн раз.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Приложение уже установили больше 6 млн горожан, из них 1,5 млн — в 2023 году», — отметил мэр.

Посредством сервиса москвичи могут записаться к врачу, оплатить счета, передать показания счётчиков, пожертвовать на благотворительность, записать питомцев к ветеринарам и др.

Ранее «Радио 1» сообщало, что проект «Единый портал записи в кружки, секции и дома культуры Подмосковья» победил в номинации «Основные бизнес-процессы, госуправление/социальные институты» Национальной премии в сфере цифровизации «КулибИТ-2023».