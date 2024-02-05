Экс-зампреда правления «Газпрома» Голубева признали банкротом по его заявлению
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал «Электронное правосудие».
«Признать гражданина Голубева Валерия Александровича несостоятельным (банкротом)», — сказано в заявлении.
В его отношении введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев.
Уточняется, что Голубев подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга заявление о банкротстве в декабре прошлого года. Исковые требования указаны в размере около 729 млн руб.
Ранее арбитражный суд Москвы признал банкротом сервис доставки онлайн-заказов PickPoint — ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» по собственному заявлению компании.
15 января арбитражный суд Челябинской области признал банкротом бывшего губернатора региона Бориса Дубровского.