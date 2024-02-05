В Тульской области рассказали о стратегии развития молодёжной политики

На оперативном совещании в правительстве Тульской области обсудили стратегию развития молодёжной политики.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Глава областного Минмолодёжи Алексей Давлетшин представил межведомственный проект «Тульская область — регион для молодых», который запустили в 2023 году.

Инфраструктурные изменения предусматривают капремонт Тульского областного центра молодёжи. Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул важность проекта.

Кроме того, федеральная программа «Регион для молодых» предполагает создание центров в каждом муниципальном образовании. В регионе обновлён молодёжный центр «Родина», а в 2024 году в муниципалитеты в виде субсидий направят грант.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2024 году направят 2 млрд рублей на нацпроект «Образование».