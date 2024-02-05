RT в Telegram
Подпишись

В Тульской области рассказали о стратегии развития молодёжной политики

Короткая ссылка
На оперативном совещании в правительстве Тульской области обсудили стратегию развития молодёжной политики.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Глава областного Минмолодёжи Алексей Давлетшин представил межведомственный проект «Тульская область — регион для молодых», который запустили в 2023 году.

Инфраструктурные изменения предусматривают капремонт Тульского областного центра молодёжи. Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул важность проекта.

Кроме того, федеральная программа «Регион для молодых» предполагает создание центров в каждом муниципальном образовании. В регионе обновлён молодёжный центр «Родина», а в 2024 году в муниципалитеты в виде субсидий направят грант.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2024 году направят 2 млрд рублей на нацпроект «Образование».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить