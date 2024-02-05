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Алексей Островский указом Путина назначен гендиректором МИД России

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Алексей Островский указом президента Владимира Путина назначен генеральным директором Министерства иностранных дел России. Документ опубликован на портале правовой информации.
Алексей Островский указом Путина назначен гендиректором МИД России
  • РИА Новости

«Назначить Островского Алексея Владимировича генеральным директором Министерства иностранных дел Российской Федерации», — говорится в указе Путина.

Другим указом от этой должности был освобождён Сергей Вязалов, он переходит на другую работу.

На сайте МИД России отмечается, что генеральный директор министерства занимается вопросами финансово-хозяйственной деятельности, капитального строительства, управления дипломатической собственностью за рубежом и размещения дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в России.

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