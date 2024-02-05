Алексей Островский указом Путина назначен гендиректором МИД России

Алексей Островский указом президента Владимира Путина назначен генеральным директором Министерства иностранных дел России. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Островского Алексея Владимировича генеральным директором Министерства иностранных дел Российской Федерации», — говорится в указе Путина.

Другим указом от этой должности был освобождён Сергей Вязалов, он переходит на другую работу.

На сайте МИД России отмечается, что генеральный директор министерства занимается вопросами финансово-хозяйственной деятельности, капитального строительства, управления дипломатической собственностью за рубежом и размещения дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в России.