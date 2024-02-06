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В ЧелГУ появится новый факультет индустрии спорта и туризма

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В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) появится новый факультет «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» для подготовки специалистов по направлениям «Менеджмент спортивной индустрии и туризма» и «Экскурсионная и инструкторская деятельность».
В ЧелГУ появится новый факультет индустрии спорта и туризма
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

«Сейчас индустрия спорта и туризма активно развивается. Эти две сферы тесно взаимосвязаны и напрямую влияют на развитие региона. В ЧелГУ прекрасная материальная база для подготовки таких специалистов, а совсем скоро она приумножится с открытием собственного физкультурно-оздоровительного комплекса», — сказал и. о. декана Сергей Талызов.

Абитуриентам на базе среднего общего образования потребуются результаты ЕГЭ по биологии и русскому языку.

Для поступающих в новом учебном году предусмотрено 34 бюджетных места.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2024 году направят 2 млрд рублей на нацпроект «Образование».

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