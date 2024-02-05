RT в Telegram
Подпишись

Депутат Буцкая высказалась об инициативе по запрету отсаживать детей от родителей в самолёте

Короткая ссылка
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, председатель правления Совета матерей России Татьяна Буцкая прокомментировала идею по запрету отсаживать детей от родителей в самолёте.
Депутат Буцкая высказалась об инициативе по запрету отсаживать детей от родителей в самолёте
  • Gettyimages.ru

«По правилам каждой авиакомпании, привязка при бронировании электронных билетов идёт по своему порядку. В какой-то авиакомпании к первому родителю зарегистрированному привязывают, в какой-то — ко второму. А бывают случаи, когда одновременно регистрируют несколько людей. Допустим, двое родителей и какой-нибудь друг семьи. Ну да, вот они летят там, три взрослых и ребёнок, да, кто-то один оплачивает, и делается как будто одно бронирование», — рассказала она в беседе с «Радио 1».

По её словам, в таком листе бронирования нет места, куда можно ввести данные свидетельства о рождении.

Как отметила депутат, таких нюансов много.

Ранее газета «Известия» сообщала, что российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолётах. Соответствующие поправки в Воздушный кодекс подготовила группа депутатов Госдумы от «Единой России».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить