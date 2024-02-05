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В ХМАО проводят проверку по факту пожара с двумя погибшими

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Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе начали проверку по факту пожара, в результате которого погибли два человека.
В ХМАО проводят проверку по факту пожара с двумя погибшими
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на окружное управление СК России.

«Лангепасским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту гибели двух жителей Мегиона. Тела мужчин были обнаружены 3 февраля около 23:00 в ходе тушения пожара в доме по улице Подгорной. Установлено, что незадолго до пожара мужчины совместно употребляли спиртное», — рассказали в ведомстве.

По имеющейся информации, пожар произошёл из-за неисправности электрооборудования.

Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Амурской области начали проверку из-за пожара, при котором пострадал ребёнок.

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