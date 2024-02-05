В ХМАО проводят проверку по факту пожара с двумя погибшими

Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе начали проверку по факту пожара, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на окружное управление СК России.

«Лангепасским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту гибели двух жителей Мегиона. Тела мужчин были обнаружены 3 февраля около 23:00 в ходе тушения пожара в доме по улице Подгорной. Установлено, что незадолго до пожара мужчины совместно употребляли спиртное», — рассказали в ведомстве.

По имеющейся информации, пожар произошёл из-за неисправности электрооборудования.

Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Амурской области начали проверку из-за пожара, при котором пострадал ребёнок.