В ХМАО проводят проверку по факту пожара с двумя погибшими
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на окружное управление СК России.
«Лангепасским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту гибели двух жителей Мегиона. Тела мужчин были обнаружены 3 февраля около 23:00 в ходе тушения пожара в доме по улице Подгорной. Установлено, что незадолго до пожара мужчины совместно употребляли спиртное», — рассказали в ведомстве.
По имеющейся информации, пожар произошёл из-за неисправности электрооборудования.
Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Амурской области начали проверку из-за пожара, при котором пострадал ребёнок.