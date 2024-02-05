Прокуратура: авиакомпанию «Победа» оштрафовали на 30 тысяч рублей

Авиакомпанию «Победа» оштрафовали на 30 тыс. рублей за то, что она продала больше билетов, чем имелось мест на самолёте из Новосибирска в Санкт-Петербург.

Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, в декабре 2023 года авиакомпания «незаконно отказала в перевозке двум пассажирам», которые купили билеты, из-за превышения количества доступных мест на борту воздушного судна.

«Компания привлечена к административной ответственности... с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Кемерово, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска.