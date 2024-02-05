Прокуратура: авиакомпанию «Победа» оштрафовали на 30 тысяч рублей
- РИА Новости
Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, в декабре 2023 года авиакомпания «незаконно отказала в перевозке двум пассажирам», которые купили билеты, из-за превышения количества доступных мест на борту воздушного судна.
«Компания привлечена к административной ответственности... с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Кемерово, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска.