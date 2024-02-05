Американского журналиста Рогана внесли в реестр террористов Росфинмониторинга
Американского журналиста Тома Рогана внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщил ТАСС.
18 декабря Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили).
* Внесён в перечень террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга.
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