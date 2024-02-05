RT в Telegram
Подпишись

Умный офис в Москва-Сити построят в 2025 году

Короткая ссылка
В начале 2025 года планируется достроить два офисных корпуса общей площадью 230 тыс. кв. м на территории делового центра «Москва-Сити», заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Умный офис в Москва-Сити построят в 2025 году
  • РИА Новости

«В деловом центре предусмотрено внедрение умных технологий, к примеру биометрический вход. При проектировании и строительстве объекта применяется подход умной архитектуры, который включает сочетание интеллектуальных инженерных систем, полной автоматизации и энергоэффективности зданий», — сказал Бочкарёв.

Проект предусматривает создание более 14 тыс. рабочих мест. В первом корпусе смогут разместиться до 9680 сотрудников, во втором — до 5230. Ещё около 350 человек будут заняты в обслуживании коммерческой инфраструктуры.

«Проект способствует созданию дополнительных рабочих мест. Это важно с учётом того, что мэр Москвы Сергей Собянин уделяет пристальное внимание созданию мест приложения труда и общественного притяжения», — заявила, в свою очередь, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По её словам, объект даст новый импульс развитию района.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить