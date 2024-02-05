Союз журналистов России готов рассмотреть принятие Такера Карлсона в свои ряды

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в беседе с RT заявил, что организация готова рассмотреть вопрос принятия американского телеведущего Такера Карлсона в свои ряды.

«Пока мы знаем, что Такер Карлсон находится в Москве, и есть некоторая вероятность того, что он возьмёт интервью у некоторых значимых персон Российской Федерации и сам, может быть, примет участие в каких-то программах», — рассказал Соловьёв.

Он добавил, что СЖР готов рассмотреть вопрос принятия американского телеведущего в свои ряды.

«Если вдруг он решит и захочет каким-то образом примкнуть к сообществу российских журналистов, мы, конечно, этот вопрос рассмотрим. Если он готов будет платить взносы и соблюдать правила и хартию российских журналистов, то, конечно, мы такого уважаемого человека, популярного во всём мире, примем в наши ряды», — заключил собеседник RT.

Ранее в распоряжении RT появились кадры, подтверждающие, что американский телеведущий Такер Карлсон находится в Москве.