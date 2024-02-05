RT в Telegram
Подпишись

Союз журналистов России готов рассмотреть принятие Такера Карлсона в свои ряды

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в беседе с RT заявил, что организация готова рассмотреть вопрос принятия американского телеведущего Такера Карлсона в свои ряды.
Союз журналистов России готов рассмотреть принятие Такера Карлсона в свои ряды
  • AP

«Пока мы знаем, что Такер Карлсон находится в Москве, и есть некоторая вероятность того, что он возьмёт интервью у некоторых значимых персон Российской Федерации и сам, может быть, примет участие в каких-то программах», — рассказал Соловьёв.

Он добавил, что СЖР готов рассмотреть вопрос принятия американского телеведущего в свои ряды.

«Если вдруг он решит и захочет каким-то образом примкнуть к сообществу российских журналистов, мы, конечно, этот вопрос рассмотрим. Если он готов будет платить взносы и соблюдать правила и хартию российских журналистов, то, конечно, мы такого уважаемого человека, популярного во всём мире, примем в наши ряды», — заключил собеседник RT.

Ранее в распоряжении RT появились кадры, подтверждающие, что американский телеведущий Такер Карлсон находится в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить