В Тюмени на месте пустыря создадут зону для отдыха и спорта

В Тюмени благоустроят территорию пустыря в районе улицы Энергостроителей по нацпроекту.

Об этом информирует «Вслух.ру».

Год назад жители выбрали эту территорию для благоустройства, а затем определились с концепцией. В процессе благоустройства создадут функциональные зоны для занятий спортом, детских игр и отдыха.

Работы будут выполнены в 2024 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Всего в 2024 году будет благоустроено пять городских территорий.

Ранее НСН сообщала, что на территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве проведут работы по благоустройству территории. В результате там появится парк площадью 2 га с оригинальными ландшафтными и архитектурными решениями.