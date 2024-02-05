В Москве реорганизуют земельные участки в трёх районах по программе КРТ

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что неэффективно используемые участки ещё в трёх районах столицы будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом информирует сайт kp.ru.

«Редевелопментом неэффективно используемых территорий в районах Ховрино, Левобережный и Зюзино займутся городские операторы, которые возведут более 200 тыс. кв. м недвижимости», — заявил вице-мэр.

По его словам, совокупный размер инвестиций в проекты оценивается в 26,7 млрд рублей.

А по итогам реализации двух проектов в столице появится почти 930 рабочих мест, отметил Ефимов.

Ранее НСН со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщала о реконструкции участка в Зеленограде в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).