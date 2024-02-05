В Москве реорганизуют земельные участки в трёх районах по программе КРТ
- РИА Новости
Об этом информирует сайт kp.ru.
«Редевелопментом неэффективно используемых территорий в районах Ховрино, Левобережный и Зюзино займутся городские операторы, которые возведут более 200 тыс. кв. м недвижимости», — заявил вице-мэр.
По его словам, совокупный размер инвестиций в проекты оценивается в 26,7 млрд рублей.
А по итогам реализации двух проектов в столице появится почти 930 рабочих мест, отметил Ефимов.
Ранее НСН со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщала о реконструкции участка в Зеленограде в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).