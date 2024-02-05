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Губернатор сообщил, что в Севастополе проходит тренировка расчётов ППДО

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки в городе связаны с тренировкой расчётов противоподводной диверсионной обороны (ППДО), которую проводят российские военнослужащие.
Губернатор сообщил, что в Севастополе проходит тренировка расчётов ППДО
  • РИА Новости

«Громкие звуки — это в районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит тренировку ППДО», — говорится в сообщении.

Развожаев подчеркнул, что обучение продлится до 12:00.

Губернатор назвал обстановку в городе спокойной.

Ранее в администрации Туапсе сообщили, что в акватории морского порта города силами Новороссийской военно-морской базы проведут проверку практических действий с выполнением тренировочных стрельб.

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