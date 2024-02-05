Губернатор сообщил, что в Севастополе проходит тренировка расчётов ППДО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки в городе связаны с тренировкой расчётов противоподводной диверсионной обороны (ППДО), которую проводят российские военнослужащие.

«Громкие звуки — это в районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит тренировку ППДО», — говорится в сообщении.

Развожаев подчеркнул, что обучение продлится до 12:00.

Губернатор назвал обстановку в городе спокойной.

Ранее в администрации Туапсе сообщили, что в акватории морского порта города силами Новороссийской военно-морской базы проведут проверку практических действий с выполнением тренировочных стрельб.