Губернатор сообщил, что в Севастополе проходит тренировка расчётов ППДО
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«Громкие звуки — это в районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит тренировку ППДО», — говорится в сообщении.
Развожаев подчеркнул, что обучение продлится до 12:00.
Губернатор назвал обстановку в городе спокойной.
Ранее в администрации Туапсе сообщили, что в акватории морского порта города силами Новороссийской военно-морской базы проведут проверку практических действий с выполнением тренировочных стрельб.