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Глава Wildberries: склад в Шушарах соответствовал нормам безопасности

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Основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью РИА Новости заявила, что сгоревший в Санкт-Петербурге склад компании соответствовал всем нормам пожарной безопасности.
Глава Wildberries: склад в Шушарах соответствовал нормам безопасности
  • РИА Новости

«Склад точно соответствовал требованиям пожарной безопасности», — отметила она.

По её словам, то, что были вовремя и организованно выведены «1 тыс. с лишним человек», говорит о том, что неоднократно проходили тренировочные пожарные тревоги.

Бакальчук заявила, что все отработали синхронно и быстро.

Глава Wildberries назвала это прямым доказательством того, что «всё было сделано по нормам».

Ранее Бакальчук дала развёрнутые показания следователям СК в Санкт-Петербурге.

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге произошёл 13 января. Огонь охватил 70 тыс. кв. м. 

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