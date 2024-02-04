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Wildberries откроет новый сортировочный центр в Петербурге 5 февраля

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Новый сортировочный центр Wildberries в Санкт-Петербурге, площадь которого составит 27,9 тыс. кв. м, откроется 5 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера.
Wildberries откроет новый сортировочный центр в Петербурге 5 февраля
  • РИА Новости

В опубликованном в Telegram-канале пресс-службы сообщении уточняется, что новый сортировочный центр будет располагаться по адресу: Московское шоссе, 143.

«Wildberries продолжает налаживать логистическую инфраструктуру в регионе. Открытие нового центра позволит быстрее доставлять товары клиентам из Ленинградской и соседних областей», — говорится в сообщении.

Пожар на складе Wildberries в Петербурге произошёл 13 января. Как сообщила 13 февраля генеральный директор компании Татьяна Бакальчук, рассматриваются разные версии произошедшего.

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