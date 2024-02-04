Губернатор заявил, что громкие звуки в Севастополе связаны с тренировками ППДО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки в городе связаны с тренировкой расчётов ППДО с применением реактивных бомбомётов, которую проводили российские военнослужащие.

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Он уточнил, что звуки были слышны в центре Севастополя. «Это военные проводили тренировку расчётов ППДО с применением реактивных бомбомётов», — говорится в сообщении. Развожаев назвал обстановку в городе спокойной. Ранее в администрации Туапсе сообщили, что в акватории морского порта города силами Новороссийской военно-морской базы проведут проверку практических действий с выполнением тренировочных стрельб.