Губернатор заявил, что громкие звуки в Севастополе связаны с тренировками ППДО
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Он уточнил, что звуки были слышны в центре Севастополя.
«Это военные проводили тренировку расчётов ППДО с применением реактивных бомбомётов», — говорится в сообщении.
Развожаев назвал обстановку в городе спокойной.
Ранее в администрации Туапсе сообщили, что в акватории морского порта города силами Новороссийской военно-морской базы проведут проверку практических действий с выполнением тренировочных стрельб.