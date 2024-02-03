Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс обновлённого Ту-214
«Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс авиакомпании Red Wings по маршруту Москва (Жуковский) — Сочи на обновлённом самолёте Ту-214», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, загрузка первого рейса составила более 90%. Отмечается, что со следующей недели Ту-214 будет выполнять международную программу полётов из аэропорта Домодедово в Батуми и Ереван, а потом и в Тель-Авив.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» намерен ввести в эксплуатацию 339 самолётов российского производства.