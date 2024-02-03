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Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс обновлённого Ту-214

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Авиакомпания Red Wings провела первый рейс, который был выполнен на обновлённом Ту-214. Самолёт вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский и приземлился в Сочи. Об этом заявили в пресс-службе сочинского аэропорта.

«Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс авиакомпании Red Wings по маршруту Москва (Жуковский) — Сочи на обновлённом самолёте Ту-214», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, загрузка первого рейса составила более 90%. Отмечается, что со следующей недели Ту-214 будет выполнять международную программу полётов из аэропорта Домодедово в Батуми и Ереван, а потом и в Тель-Авив.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» намерен ввести в эксплуатацию 339 самолётов российского производства.

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