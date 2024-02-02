Путин подарил девочке из Тулы компьютер и игрушечного медведя

Президент России Владимир Путин во время визита к врачу Тульского областного клинического онкологического диспансера Ярославу Швецову подарил его дочери Полине детский компьютер и большого плюшевого медведя.

РИА Новости

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В ответ девочка подарила Путину игрушечного зайчика. «Это зайчик, на победу», — сказала девочка. Путин поблагодарил ребёнка. Ранее Путин посетил ситуационный центр губернатора Тульской области.