Путин подарил девочке из Тулы компьютер и игрушечного медведя
Президент России Владимир Путин во время визита к врачу Тульского областного клинического онкологического диспансера Ярославу Швецову подарил его дочери Полине детский компьютер и большого плюшевого медведя.
- РИА Новости
- © Александр Казаков
В ответ девочка подарила Путину игрушечного зайчика.
«Это зайчик, на победу», — сказала девочка.
Путин поблагодарил ребёнка.
Ранее Путин посетил ситуационный центр губернатора Тульской области.
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