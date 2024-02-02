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Путин подарил девочке из Тулы компьютер и игрушечного медведя

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Президент России Владимир Путин во время визита к врачу Тульского областного клинического онкологического диспансера Ярославу Швецову подарил его дочери Полине детский компьютер и большого плюшевого медведя.
Путин подарил девочке из Тулы компьютер и игрушечного медведя
  • РИА Новости
  • © Александр Казаков

В ответ девочка подарила Путину игрушечного зайчика.

«Это зайчик, на победу», — сказала девочка.

Путин поблагодарил ребёнка.

Ранее Путин посетил ситуационный центр губернатора Тульской области.

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