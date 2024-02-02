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Минюст включил правозащитника Олега Орлова в реестр иноагентов

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Российский правозащитник Олег Орлов* пополнил список иностранных агентов. Информацию об этом предоставили в Министерстве юстиции России.
Минюст включил правозащитника Олега Орлова в реестр иноагентов
  • РИА Новости

В сообщении ведомства указывается, что Орлов выступал против специальной военной операции на Украине, а также распространял недостоверную информацию о решениях и политике власти.

«Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, является членом организации, включённой в реестр иностранных агентов», — говорится в сообщении.

* Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 02.02.2024.

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