Минюст включил правозащитника Олега Орлова в реестр иноагентов
- РИА Новости
В сообщении ведомства указывается, что Орлов выступал против специальной военной операции на Украине, а также распространял недостоверную информацию о решениях и политике власти.
«Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, является членом организации, включённой в реестр иностранных агентов», — говорится в сообщении.
* Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 02.02.2024.