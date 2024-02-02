В Ленобласти мать и её дети четыре года прожили в доме с мумией отца

В Ленинградской области мать и её четверо детей на протяжении четырёх лет жили в доме с мумифицированным телом отца. Женщину отправили на психиатрическую экспертизу, детей изъяли из семьи.

Как сообщили в Следственном комитете, в частном доме в Гатчинском районе нашли мумифицированное тело мужчины 1976 года рождения.

«Есть подозрение, что у женщины психическое расстройство, поэтому сейчас её обследуют психиатры, а дети находятся в ресурсном центре», — заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ленинградской области.

Прокуратура региона организовала проверку. По её результатам будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего и действиям должностных лиц органов системы профилактики.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменский суд рассмотрит дело женщины, из-за которой при пожаре погибли дети.