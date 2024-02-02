В Москве собрали на 10% больше отходов посредством контейнеров для вторсырья

В Москве в 2023 году собрали 2034 т стекла и пластика с помощью жёлтых и зелёных контейнеров в форме колокольчиков — на 10% больше, чем в 2022-м.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Жёлтые контейнеры предназначены для сбора пластика, за исключением изделий, которые не поддаются переработке. В зелёные можно выбрасывать тару из стекла и стеклобой.

Всего в столице установлено более 1000 таких контейнеров в оживлённых местах города — в парках, скверах, возле станций метро и железнодорожных платформ.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что министр охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев посетил экологический центр, строительство которого проходит в столице региона.