В Москве собрали на 10% больше отходов посредством контейнеров для вторсырья
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
Жёлтые контейнеры предназначены для сбора пластика, за исключением изделий, которые не поддаются переработке. В зелёные можно выбрасывать тару из стекла и стеклобой.
Всего в столице установлено более 1000 таких контейнеров в оживлённых местах города — в парках, скверах, возле станций метро и железнодорожных платформ.
Ранее сайт progorod43 сообщал, что министр охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев посетил экологический центр, строительство которого проходит в столице региона.