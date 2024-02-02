В Москомархитектуры рассказали о расширении комплекса по производству упаковки

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что выдана разрешительная документация на расширение комплекса по производству упаковочной продукции в районе Очаково-Матвеевское.

Об этом информирует НСН.

По её словам, комплекс площадью 23,2 тыс. кв. м занимает территорию в 2,4 га на улице Рябиновой в Западном административном округе Москвы.

«Проект реконструкции предполагает расширение комплекса и строительство ещё трёх корпусов общей площадью 17,2 тыс. кв. м», — отметила Княжевская.

Она уточнила, что для реализации проекта были внесены изменения в Правила землепользования и застройки.

Ранее электронная газета «Дни.ру» сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как правительство столицы помогает предприятиям выпускать импортозамещающую продукцию.