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В Москомархитектуры рассказали о расширении комплекса по производству упаковки

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Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что выдана разрешительная документация на расширение комплекса по производству упаковочной продукции в районе Очаково-Матвеевское.
В Москомархитектуры рассказали о расширении комплекса по производству упаковки
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует НСН.

По её словам, комплекс площадью 23,2 тыс. кв. м занимает территорию в 2,4 га на улице Рябиновой в Западном административном округе Москвы.

«Проект реконструкции предполагает расширение комплекса и строительство ещё трёх корпусов общей площадью 17,2 тыс. кв. м», — отметила Княжевская.

Она уточнила, что для реализации проекта были внесены изменения в Правила землепользования и застройки.

Ранее электронная газета «Дни.ру» сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как правительство столицы помогает предприятиям выпускать импортозамещающую продукцию.

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