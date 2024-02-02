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В Нижегородской области спрос на жильё вырос на 8,7% по итогам трёх кварталов

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Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков в соцсетях сообщил, что за период с января по сентябрь 2023 года в регионе вырос спрос на жильё — на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.
В Нижегородской области спрос на жильё вырос на 8,7% по итогам трёх кварталов
  • РИА Новости

Об этом информирует сайт pravda-nn.ru со ссылкой на Telegram-канал Полякова.

По его словам, спрос на жильё в регионе растёт на фоне роста благосостояния населения. Так, за первые девять месяцев прошлого года доходы жителей увеличились на 8,5%.

Кроме того, спрос на жильё стимулирует строительство. За 2023 год в регионе ввели 1,86 млн кв. м жилья — на 9,3% больше, чем в 2022-м.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.

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