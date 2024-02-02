В Нижегородской области спрос на жильё вырос на 8,7% по итогам трёх кварталов
- РИА Новости
Об этом информирует сайт pravda-nn.ru со ссылкой на Telegram-канал Полякова.
По его словам, спрос на жильё в регионе растёт на фоне роста благосостояния населения. Так, за первые девять месяцев прошлого года доходы жителей увеличились на 8,5%.
Кроме того, спрос на жильё стимулирует строительство. За 2023 год в регионе ввели 1,86 млн кв. м жилья — на 9,3% больше, чем в 2022-м.
Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.