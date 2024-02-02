Мишустин: в 2023 году в России установлен рекорд по дорожному строительству

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в 2023 году в России установлен рекорд по дорожному строительству.

Соответствующее заявление он сделал на заседании межправсовета ЕАЭС.

«Прошлый год стал для нашей страны рекордным по объёму дорожного строительства. Возведено около 650 км федеральных и региональных трасс, в три раза больше, чем годом ранее», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Мишустин добавил, что важно продолжить создавать единую транспортную систему на всём евразийском пространстве и формировать новую логистическую инфраструктуру.

Ранее «Крым 24» сообщал, что в Росавтодоре заявили, что строительство нового направления трассы А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — Новороссийск — Керчь завершат до конца 2024 года.