Спасатели локализовали пожар в исправительной колонии в Соликамске
Спасателям удалось локализовать пожар в исправительной колонии №9 в Соликамске, информирует пресс-служба МЧС России по Пермскому краю.
- РИА Новости
«Пожар локализован в 14:50», — приводит сообщение ТАСС.
По имеющейся информации, пожар произошёл в здании на площади 1,2 тыс. кв. м.
Пострадавших в результате пожара, по предварительным данным, нет.
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