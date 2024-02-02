Спасатели локализовали пожар в исправительной колонии в Соликамске

Спасателям удалось локализовать пожар в исправительной колонии №9 в Соликамске, информирует пресс-служба МЧС России по Пермскому краю.

«Пожар локализован в 14:50», — приводит сообщение ТАСС.

По имеющейся информации, пожар произошёл в здании на площади 1,2 тыс. кв. м.

Пострадавших в результате пожара, по предварительным данным, нет.