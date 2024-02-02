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Автоэксперт Иванов заявил, что принятие закона об опасном вождении назрело

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Автоэксперт Андрей Иванов заявил, что принятие закона об опасном вождении назрело.
Автоэксперт Иванов заявил, что принятие закона об опасном вождении назрело
  • Gettyimages.ru

«К сожалению, рисковые выходки со стороны, в частности, блогеров приводят к авариям. Чтобы понять, как наказывать, нужно этим заняться серьёзно. А кажется, что не очень-то этого и хотят», — приводит его слова Telegram-канал «Куда Катимся».

Ранее стало известно, что Госдума отклонила законопроект, предусматривающий штраф до 10 тыс. руб. или лишение прав за «опасное вождение». По словам законодателей, понятие «опасное вождение» получилось слишком сложным для восприятия и правоприменения, поэтому его нужно менять.

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