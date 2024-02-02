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Зеленодольский завод изготовит два судна «Метеор» для Татарстана

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На Зеленодольском заводе им. Горького заложили два скоростных пассажирских судна «Метеор-2020», предназначенных для Татарстана.
Зеленодольский завод изготовит два судна «Метеор» для Татарстана
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В настоящее время в республике используют два таких «Метеора», их названия «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль».

Суда обладают самостабилизирующейся крыльевой системой, которая увеличивает мореходность на 20—30%, а также снижает перегрузки при движении на 40—50%.

Ранее электронная газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в новогодние и рождественские праздники пассажиры совершили 63,5 млн поездок на общественном транспорте, что на 4% больше, чем годом ранее.

 

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