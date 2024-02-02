В Минцифры анонсировали планы запуска цифрового студенческого билета в 2024 году

В Минцифры России рассказали, что в 2024 году на портале госуслуг планируют запустить электронные студенческие билеты. Это упростит студентам российских вузов сбор документов для получения различных льгот.

Об этом пишет «Парламентская газета».

«Проверить, является ли человек студентом, можно будет онлайн. Это значительно упростит жизнь студентам, при этом верификация на портале госуслуг защитит документ от подделок», — прокомментировал замглавы Минцифры Григорий Борисенко.

Использовать электронный студенческий смогут студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также аспиранты и ординаторы.

Приложение даст им возможность приобретать льготные билеты на поезда дальнего следования и электрички, оформлять проездной на городской транспорт, получать скидки при походе на культурные мероприятия, если это предусмотрено.

Кроме того, электронный студенческий может быть пропуском в здание вуза наравне с бумажным документом.

Ранее «Радио 1» сообщало, что школьники Московской области с помощью приложения «Добродел» смогут записаться на ЕГЭ или ОГЭ онлайн.