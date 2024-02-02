В Минцифры анонсировали планы запуска цифрового студенческого билета в 2024 году
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Об этом пишет «Парламентская газета».
«Проверить, является ли человек студентом, можно будет онлайн. Это значительно упростит жизнь студентам, при этом верификация на портале госуслуг защитит документ от подделок», — прокомментировал замглавы Минцифры Григорий Борисенко.
Использовать электронный студенческий смогут студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также аспиранты и ординаторы.
Приложение даст им возможность приобретать льготные билеты на поезда дальнего следования и электрички, оформлять проездной на городской транспорт, получать скидки при походе на культурные мероприятия, если это предусмотрено.
Кроме того, электронный студенческий может быть пропуском в здание вуза наравне с бумажным документом.
Ранее «Радио 1» сообщало, что школьники Московской области с помощью приложения «Добродел» смогут записаться на ЕГЭ или ОГЭ онлайн.