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В Минцифры анонсировали планы запуска цифрового студенческого билета в 2024 году

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В Минцифры России рассказали, что в 2024 году на портале госуслуг планируют запустить электронные студенческие билеты. Это упростит студентам российских вузов сбор документов для получения различных льгот.
В Минцифры анонсировали планы запуска цифрового студенческого билета в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Парламентская газета».

«Проверить, является ли человек студентом, можно будет онлайн. Это значительно упростит жизнь студентам, при этом верификация на портале госуслуг защитит документ от подделок», — прокомментировал замглавы Минцифры Григорий Борисенко.

Использовать электронный студенческий смогут студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также аспиранты и ординаторы.

Приложение даст им возможность приобретать льготные билеты на поезда дальнего следования и электрички, оформлять проездной на городской транспорт, получать скидки при походе на культурные мероприятия, если это предусмотрено.

Кроме того, электронный студенческий может быть пропуском в здание вуза наравне с бумажным документом.

Ранее «Радио 1» сообщало, что школьники Московской области с помощью приложения «Добродел» смогут записаться на ЕГЭ или ОГЭ онлайн.

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