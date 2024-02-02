В Москве производитель электрооборудования нарастил выпуск продукции в 2023 году

Московский производитель электрооборудования смог при содействии властей более чем в два раза нарастить объёмы выпуска продукции в 2023 году.

Об этом информирует телеканал «360».

Министр правительства Москвы руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что компания «Эколайт», выпускающая устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП), в 2,2 раза нарастила объёмы производства за счёт системных мер поддержки.

«Благодаря поддержке московские производители электрического оборудования активно наращивают выпуск продукции», — сказал он.

Так, за 2023 год компания выпустила 35 тыс. устройств. Объёмы её производства выросли на 118% по сравнению с 2022 годом. А в 2024-м производитель планирует нарастить производство до 150 тыс. единиц.

Ранее электронная газета «Дни.ру» сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как правительство столицы помогает предприятиям выпускать импортозамещающую продукцию.