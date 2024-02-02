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Собянин: в Москве создали схему трамвайной сети

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время на станциях метро, а затем и по всему городу появятся детализированные схемы столичной трамвайной сети.
Собянин: в Москве создали схему трамвайной сети
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В столице развитая сеть трамваев — они ежедневно курсируют по 35 маршрутам. Теперь все остановки каждого из них отражены на схеме», — сказано в тексте.

Мэр уточнил, что на схеме отражены не только остановки всех 35 трамвайных маршрутов, но и линии метро, МЦД, МЦК, вокзалы, причалы и кольцевые автомобильные дороги, а также крупные парки, реки и главные достопримечательности Москвы.

Ранее электронная газета «Дни.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что в новогодние и рождественские праздники пассажиры совершили 63,5 млн поездок на общественном транспорте, что на 4% больше, чем годом ранее.

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