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ЦИК: число избирателей в России на 1 января составило более 112,3 млн

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Число избирателей в России по состоянию на 1 января 2024 года составило более 112,3 млн, сообщили в российской Центральной избирательной комиссии.
ЦИК: число избирателей в России на 1 января составило более 112,3 млн
  • © РИА Новости / Александр Сухов

Об этом ЦИК написала в Telegram.

«Определена численность избирателей по состоянию на 1 января 2024 года. В России — 112 309 947», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ЦИК, за рубежом число избирателей составило более 1,89 млн, а в городе Байконуре — 11 924.

Ранее в Минцифры России заявили, что уже подано более 500 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на «Госуслугах».

По словам члена ЦИК Павла Андреева, граждане России, пребывающие за рубежом, смогут принять участие в голосовании на выборах главы государства, посетив один из 276 организованных за пределами страны избирательных участков

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