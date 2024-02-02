Органы ЗАГС ЛНР начали работать в едином госреестре

Органы ЗАГС Луганской Народной Республики приступили к оказанию услуг с использованием Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Об этом RT сообщили в Минюсте России.

Как отметили в ведомстве, ЛНР стала первым из новых субъектов России, в котором учреждения исполнительной власти, созданные в соответствии с российским законодательством, предоставляют государственные услуги с использованием реестра.

Органы ЗАГС России с 2018 года работают в ЕГР ЗАГС, в котором содержится более 555 млн записей, в том числе перенесённых с бумажных носителей начиная с 1926 года.

«Доступ органов ЗАГС ЛНР ко всем записям российского реестра позволит получать услуги населению ЛНР с учётом экстерриториального принципа, будет способствовать получению иных социально значимых услуг, в том числе связанных с осуществлением различных социальных выплат», — пояснили в Минюсте.

ЗАГСы ЛНР в качестве органов исполнительной власти субъекта России приступили к работе ещё в июне 2023 года, но без использования госреестра.

«Для подключения требовалось закупить соответствующее оборудование, провести необходимые технические работы и обучить сотрудников учреждений. Всё это осуществляли Минюст и ФНС России в течение 2023 года», — рассказал собеседник RT.

Представитель министерства при этом уточнил, что в первую неделю запуска работы госреестра на территории ЛНР помощь оказывали не только сотрудники Минюста и ФНС, но и прибывшие из соседних регионов опытные работники ЗАГСов.