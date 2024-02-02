МЧС ликвидировало открытое горение в цеху по производству консервов в Мурманске
Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на территории цеха по производству консервов в Мурманске.
Об этом проинформировало МЧС России в своём Telegram-канале.
«В Мурманске пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении.
Ранее ведомство заявило, что локализовало пожар в цеху Мурманска на площади 800 кв. м.
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