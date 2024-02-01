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Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ имени Баумана

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Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в открытии нового комплекса Московского государственного технического университета имени Баумана.
Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ имени Баумана
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Президент поздравил руководство регионов, в которых были открыты университетские кампусы.

«Конечно, хочу поздравить руководство соответствующих регионов: руководство Москвы, Альметьевска, Когалыма, Уфы, с этими событиями, это важные шаги в развитии образовательной инфраструктуры в целом по стране», — сказал Путин.

Он добавил, что работа по созданию кампусов будет продолжена.

«Мы с большим воодушевлением восприняли ваши поручения по созданию нового научно-исследовательского кампуса «Бауманки», потому что это легендарный вуз с огромным прошлым и колоссальным потенциалом для всей страны», — заявил Собянин, обращаясь к главе государства.

По словам мэра, вместе с правительством России был определён проект из 14 новых зданий общей площадью 170 тыс. кв. м.

«Это исследовательский центр, который будет заниматься ракетно-космическими технологиями. Это многофункциональный библиотечный корпус. Была проведена реставрация аварийного здания, которое выглядит сегодня очень неплохо и готово тоже принять студентов», — сообщил Собянин.

Он также пригласил Путина посетить открытие остальных новых корпусов МГТУ имени Баумана 1 сентября.

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