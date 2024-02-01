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В Оренбургской области рассказали, как малый бизнес может получить статус социального

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Для получения статуса социального предпринимателя в Оренбургской области можно подать заявку в региональное Минэкономразвития. Документы принимаются в течение всего года, реестр обновляют ежемесячно.
В Оренбургской области рассказали, как малый бизнес может получить статус социального
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Вопросами развития такого бизнеса занимается Центр инноваций социальной сферы, созданный в 2020 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2023 году 24 социальных предпринимателя региона получили гранты.

Как ранее сообщало «Утро.ру», в Москве предприниматели могут приобрести у города имущество с помощью торгов. Актуальные данные об аукционах публикуются на инвестиционном портале столицы. Раздел «Имущество от города» обновляется ежедневно.

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