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В Свердловской области направили 18 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры

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В Свердловской области выделили более 18 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры.
В Свердловской области направили 18 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информполитики региона.

На направленные средства планируется построить визит-центры, мини-отели и навигационную инфраструктуру.

«При активном росте туристского потока в регионе закономерно увеличивается сеть туристских инфоцентров. Сегодня в Свердловской области уже более 20 визит-центров, в этом году уже успели открыть такой центр в деревне Нижние Таволги», — заявила директор областного Департамента по развитию туризма Эльмира Туканова.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2023 году столицу посетили 24,5 млн туристов.

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