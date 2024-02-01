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Стойки с газетами «Петербургский дневник» появились в городских автобусах

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Стойки с газетами «Петербургский дневник» появились на автобусном маршруте №2. Церемония состоялась у Исаакиевского собора, на ней присутствовали председатель заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и вице-губернатор Кирилл Поляков.
Стойки с газетами «Петербургский дневник» появились в городских автобусах
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Bieber

«Мы рады, что при поддержке всего транспортного блока «Петербургский дневник» теперь не только в электрическом наземном транспорте, но и в автобусах «Пассажиравтотранса». Мы очень надеемся, что этот первый для нас автобусный маршрут не станет заключительным и мы будем дальше развиваться в этом направлении», — заявил генеральный директор АО «Петроцентр» и главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Со своей стороны, Поляков отметил, что маршрут №2 — это один из старейших маршрутов города, он был запущен в 1929 году.

Бельский, в свою очередь, выразил уверенность, что газеты будут востребованы у пассажиров.

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